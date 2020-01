Jennifer Lopez prête à tout quitter ? "J'aimerais vivre une autre vie"

2019 était sans conteste celle de Jennifer Lopez. 2020 risque d'être tout aussi faste pour la reine de la pop. Le mariage avec son fiancé Alex Rodriguez est prévu l'été prochain et d'autres changements pourraient bien survenir. Avec un retour en force au cinéma dans Hustlers, elle s'est aussi distinguée dans la mode, en enfilant de nouveau sa célèbre jungle dress signée Versace.

Dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, l'actrice confie qu'elle a un rêve qu'elle n'a pas encore réalisé : elle voudrait déménager et se retirer du devant de la scène. "J'aimerais vivre ailleurs qu'aux États-Unis, dans une petite ville en Italie, ou bien à l'autre bout du monde, à Bali. Vivre une autre vie, d'une façon simple et organique et où je pourrais faire du vélo, acheter du pain, le mettre dans mon panier, et ensuite rentrer chez moi et mettre de la gelée dessus, et juste manger et peindre, ou m'asseoir dans un rocking chair où j'aurais une belle vue sur un olivier ou sur un chêne, que je pourrais humer." Pas sûr qu'elle réalise ce rêve...

Côté mode, Guess et Marciano viennent d'annoncer sur les réseaux sociaux avoir renouvelé leur partenariat avec l'actrice et chanteuse américaine pour la saison printemps-été 2020. Sur les premiers clichés dévoilés, l'interprète du titre On the Floor apparaît plus sexy et glamour que jamais. Près de deux ans après avoir pris la pose pour Guess, dans le cadre de sa campagne printemps-été 2018, Jennifer Lopez remet le couvert et prête ses traits à la nouvelle collection de la marque de prêt-à-porter. Sur son compte Instagram, Guess cite Jennifer Lopez qui évoque l'ambiance de cette nouvelle campagne : "un mix entre une star de cinéma italienne des années 60, la Madonna des années 80, et Sophia Loren".