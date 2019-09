Jennifer Lopez, dans sa robe culte Versace 19 ans plus tard, refait l'Histoire

La robe qui a fait de Jlo une star

L'interprète de I'm Real avait déjà porté cette robe en 2000 lors de la soirée des Grammy Awards. À l'époque, elle était devenue l'icône sexy et glamour de la soirée, surpassant de loin tous les autres invités. Sur YouTube, l'artiste se souvient de son arrivée avec son chéri de l'époque, Puff Daddy : "J'ai pensé que c'était juste l'effervescence des Grammys. Ou que quelqu'un de célèbre se trouvait derrière nous. C'était une véritable frénésie. Les flashs des photographes ont commencé à crépiter d'une manière inhabituelle. Il y avait une énergie incroyable là-bas. Je me demandais : Mais qu'est ce qu'il se passe ? Je ne savais pas que c'était à propos de ma robe."

Dès le lendemain, Jennifer Lopez était à la une de tous les journaux alors qu'elle n'avait remporté aucun prix. Tout ça grâce à cette robe magique. Elle raconte comment elle avait réagi en découvrant le succès de sa tenue dans la presse : "Dans un petit coin de l'article on parlait de Santana qui avait remporté 11 Grammys. Je pensais, cet homme vient de battre tous les records, mais les gens veulent en savoir plus sur cette robe ! C'était la chose la plus folle. Mais cela ne fait que vous montrer le pouvoir de la mode."