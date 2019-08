Jennifer Lopez : abdos en vue pour un dîner avec son fiancé, Alex Rodriguez

Jennifer Lopez n'a décidément rien à envier à personne. Samedi 24 août 2019, la chanteuse américaine s'est octroyée une soirée romantique avec son fiancé, Alex Rodriguez. De retour à Los Angeles, après que la star a fini sa tournée anniversaire à travers le monde, le couple a fait sensation devant les photographes. Et pour cause, ils n'ont pas hésité à multiplier les gestes tendres et baisers amoureux. Mais ce qui interpelle le plus, c'est encore et toujours la silhouette zéro défaut de la bomba latina.

Alors qu'elle vient de souffler ses 50 bougies, Jennifer Lopez est toujours aussi sublime qu'à ses débuts. Très sportive, elle n'hésite jamais à exhiber son corps musclé même pour une sortie au restaurant. Vêtue d'un crop top blanc et d'un legging déchiré, l'interprète de If You Had My Love a dévoilé ses impressionnants abdos sculptés et ses courbes parfaites. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que JLo a une routine sportive très assidue pour mettre en valeur ses formes. Et ce depuis toujours, même à l'époque où les filles minces régnaient sur la scène. Mais avec le temps, Jennifer Lopez est devenue une véritable icône mode et compte parmi les femmes les plus belles au monde.



Son style a réussi à séduire l'ancien joueur de baseball, Alex Rodriguez. Ce dernier lui a demandé sa main le 9 mars dernier avec une énorme bague. Ensemble, ils sont à la tête d'une famille recomposée. Elle a deux enfants, Max et Emme,11 ans et nés de son mariage avec Marc Anthony. Alex Rodriguez, lui, est l'heureux papa de Natasha et Ella (14 et 11 ans) nées de son union avec Cynthia Rodriguez. Pour le magazine américain People, Jennifer Lopez faisait part de leur nouvelle vie ensemble. "J'ai tout de suite été très aimante avec ses enfants et lui avec les miens, et ils se sont tous tout de suite entendus" confiait-elle.