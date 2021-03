Armie Hammer et le scandale cannibale : sa maison bradée, la descente aux enfers continue

Armie Hammer sans domicile fixe ? L'acteur a quitté sa demeure du quartier de Hancock Park à Los Angeles, en pleine nuit à la fin du mois de février rapporte le site Page Six. Il a finalement vendu sa propriété, sur le marché depuis septembre 2020, suite à son divorce surprise d'avec Elizabeth Chambers. Il a cependant été contraint de faire une belle ristourne.

La jolie maison de l'acteur a donc été vendue pour 5 millions de dollars après une baisse du prix de 800 000 dollars actée en décembre dernier. Il s'agit d'une résidence de style Tudor, sur trois étages, comprenant notamment sept chambres à coucher et six salles de bain. Protégé des regards extérieurs par de grands arbres, l'extérieur comprend une terrasse d'été et une piscine en pierre agrémentée d'une petite cascade. Cette vente est malgré tout la bienvenue pour Armie Hammer, qui risque de très vite manquer d'argent.

En effet, l'acteur âgé de 34 ans, a récemment été renvoyé de son agence de management WME. Armie Hammer avait auparavant été forcé de quitter trois projets dont le film Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez ; son rôle a été repris au pied levé par Josh Duhamel. Il a aussi renoncé à des rôles dans les séries The Offer pour Paramount+ et Gaslit pour Starz.

Le comédien, qui a reçu le soutien inattendu de sa jeune consoeur Bella Thorne, semble devenir un paria à Hollywood après les révélations sur la Toile de plusieurs femmes évoquant ses penchants supposés pour la violence physique, le viol et le cannibalisme. Refusant de commenter les allégations très glauques et terrifiantes contre lui, l'acteur garde le silence et se cache. Nul doute qu'il doit faire profil bas pour ne pas aggraver son cas et prendre le risque d'être privé de ses enfants, Harper (6 ans) et Ford (4 ans).

Armie Hammer reste toutefois à l'affiche des films Call Me By Your Name et Rebecca, tous deux disponibles sur Netflix.