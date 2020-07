Armie Hammer et sa femme annoncent leur séparation après 10 ans de mariage

Les noces d'étain se sont changée en noces "d'était" pour Armie Hammer, 33 ans, et Elizabeth Chambers, 37 ans : quelques semaines après leur dixième anniversaire de mariage, l'acteur américain et l'animatrice télé britannique ont annoncé leur séparation.

"Treize années comme meilleurs amis, âmes soeurs, partenaires puis parents. Ce fut un périple incroyable, mais nous avons décidé ensemble de tourner la page de notre mariage et de continuer à avancer autrement", ont signalé les deux conjoints via Instagram samedi 10 juillet 2020, assortissant cette révélation d'une photo souvenir de leur couple à ses débuts. Parents de deux enfants, Harper (5 ans) et Ford (3 ans), les futurs ex-époux semblent toutefois déterminés à préserver leur belle entente dans leur intérêt : "Alors que s'ouvre ce nouveau chapitre, nos enfants et notre relation en tant que parents et amis chers demeurera notre priorité", ajoutent-ils ainsi dans leur publication faite à l'identique et simultanément sur leurs comptes respectifs, demandant à tous de faire preuve de compassion et de respect de la vie privée à leur égard en cette période délicate. Une source proche du couple insiste d'ailleurs sur ce point, auprès du magazine People : "Ils s'aiment toujours beaucoup et ont toujours formé une famille extrêmement soudée. Leur principale préoccupation désormais, c'est leurs enfants et de s'assurer que rien ne va changer pour eux."

Au moment de cette annonce, l'acteur révélé dans le film The Social Network - et excellent depuis dans Agents très spéciaux : Code UNCLE, The Birth of a Nation ou encore Call Me by Your Name - et la présentatrice anglaise semblaient être physiquement séparés : lui a signalé son retour à Los Angeles jeudi dernier à travers la publication d'une vue de la skyline de la Cité des Anges, rentré d'un séjour en famille dans les Îles Caïmans, tandis qu'elle s'y trouvait encore avec leurs enfants quelques minutes avant son post divulguant leur rupture, d'après une image postée sur son compte montrant Harper et Ford buvant de l'eau de coco sur une plage de sable blanc.