Armie Hammer "100% cannibale" ? De choquants messages dévoilés par des ex

S'il revient un jour sur grand écran, ce sera un come back comme seul Hollywood sait en produire... Mais ce n'est sans doute pas demain la veille ! Depuis janvier 2021 et les révélations inattendues sur les penchants sexuels de l'acteur Armie Hammer, adepte de pratiques BDSM mais surtout attiré par le cannibalisme, c'est un flot continue d'informations sordides qui agite le show business outre-Atlantique. Accusé de viol et ruiné, il a retrouvé du travail dans les îles Caïman. Mais s'il espérait retrouver un peu de discrétion, un documentaire lui étant consacré le remet sous les feux des projecteurs.

Le 2 septembre 2022, Discovery + diffusera le documentaire House of Hammer, qui revient sur la vie, la carrière et les déviances du comédien américain âgé de seulement 35 ans avec de multiples témoignages. Une bande-annonce a été mise en ligne, dans laquelle on peut voir des captures de messages privés échangés entre Armie Hammer et diverses femmes (Courtney Vucekovich et Julia Morrison, deux ex supposées), faisant référence à son goût prononcé pour le cannibalisme. "Je suis 100% cannibale, je veux te manger", peut-on lire sur l'un d'entre eux. Si l'on imagine qu'il ne s'agit que d'un fantasme et non pas d'une vraie pratique, pour l'acteur de Call Me By Your Name et Mort sur le Nil cela ne va pas arranger son image médiatique.