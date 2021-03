Armie Hammer accusé de viol : coups à la tête et sévices avec une cravache, la plaignante raconte

Alors que son destin à Hollywood était déjà sur la sellette, Armie Hammer risque bien de ne pas revoir un plateau de tournage avant un bon moment. L'acteur, qui fait profil bas depuis janvier 2021 après des révélations troublantes sur ses fantasmes supposés allant du cannibalisme à la violence physique, est désormais visé par une plainte pour viol.

Une jeune femme, qui a souhaité être identifiée sous le seul prénom Effie, a saisi la justice contre lui et une enquête a été ouverte sur des accusations de viol le visant, a indiqué jeudi 18 mars la police de Los Angeles. La victime supposée, qui entretenait une liaison avec lui après une rencontre survenue grâce à Facebook, a donné des détails très précis de ce qui se serait produit un jour de l'année 2017 lors d'une conférence de presse avec son avocate Gloria Allred ; laquelle défend aussi une autre victime de viol contre l'acteur Cuba Gooding Jr.

Effie affirme notamment avoir été "violée brutalement" pendant plus de quatre heures en 2017 - ils s'étaient rencontrés en 2016 - et, au cours de cette agression, Armie Hammer lui aurait aussi cogné à plusieurs reprises la tête contre un mur et frappé les pieds avec une cravache. Ce n'est pas la première fois que l'acteur de 34 ans est soupçonné d'être attiré par la violence physique et des pratiques sado-maso, sa brève ex-compagne Paige Lorenze ayant révélé qu'il avait tout un attirail d'objets prévus pour cela dans son ancienne maison, désormais vendue. Mais avoir des fantasmes ne fait pas de vous un criminel, sauf si l'autre personne n'est pas consentante pour partager ce moment... Or, Effie, a déclaré qu'elle avait été abusée "mentalement, émotionnellement et sexuellement" au cours de sa relation intermittente, échelonnée sur quatre ans, avec l'acteur.

Armie Hammer nie ces accusations et évoque justement un consentement de sa partenaire. Son avocat, Andrew Brettler, a même assuré à la presse américaine que son client avait en sa possession un SMS reçu de Effie en juillet 2020 dans lequel elle lui demanderait des faveurs sexuels explicites.

Pour rappel, l'acteur de The Social Network et Call Me By Your Name a divorcé de sa femme Elizabeth Chambers en 2020. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Harper (6 ans) et Ford (4 ans).