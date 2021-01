Armie Hammer cannibale ? Il démissionne d'un film et se défend

Sa mise à l'écart est la conséquence directe de la publication de messages privés compromettants du héros du film Call Me By Your Name. Armie Hammer les aurait envoyés à une femme avec qui il avait une liaison pendant son mariage à Elizabeth Chambers. Le comédien a confié ses fantasmes sexuels débridés et déroutants à sa maîtresse, incluant des simulacres de viol, de séquestration, d'esclavage sexuel et de cannibalisme. Il lui demandait également des photos de ses blessures, infligées lors d'ébats intimes.

"Pense à moi en train de te violer, à mon (sic) sperme chaud sur ton corps recouvrant ton corps brisé", peut-on lire sur un des nombreux messages. Dans une autre conversation, Armie Hammer exprime ses désirs de manière graphique : "Te marquer, te tatouer, te raser la tête et garder tes cheveux avec moi. Te couper un bout de peau et te demander de le cuisiner pour moi... Te dire de t'ouvrir les veines et utiliser le sang comme lubrifiant pour (sic) du sexe anal".

Le compte Instagram @houseofeffie a publié une autre conversation dans sa story du 13 janvier 2020. Armie Hammer y écrit : "Une biche. Je lui ai tirée dessus (...), j'ai sorti un couteau, j'ai sorti son coeur et je l'ai mangé. Tout cru. Encore chaud. Je n'ai pas vomi."

Les témoignages de femmes qu'il a rencontrées continuent d'affluer...