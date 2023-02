Armie Hammer accusé de viol et de cannibalisme, il reconnaît "ses erreurs" après 2 ans de silence !

Il avait atteint le point culminant de sa popularité en jouant en 2017, avec Timothée Chalamet, dans le film Call me by your name de Luca Guadagnino. Mais Armie Hammer a vite redescendu les échelons. Accusé de violences sexuelles, de viol et de cannibalisme par plusieurs de ses anciennes compagnes, le comédien a tout simplement mis fin à sa carrière. On ne l'a plus vu au cinéma depuis la sortie de Mort sur le Nil de Kenneth Branagh... et son visage n'est pas près de réapparaître sur grand écran.

Je suis ici pour reconnaître mes erreurs

Après plusieurs années de silence, Armie Hammer a finalement pris la parole le samedi 4 février 2023 dans la newsletter Air Mail. Il reconnait avoir été "émotionnellement abusif" avec Paige Lorenze et Courtney Vucekovich, deux de ses anciennes compagnes, mais nie en bloc les accusations de viol et autres abus sexuels. "Je suis ici pour reconnaître mes erreurs, assumer le fait que j'ai été un salaud, que j'ai été égoïste, que j'ai utilisé les gens pour me sentir mieux, explique-t-il. Et quand j'ai eu fini, je suis passé à autre chose".

Adepte de pratiques BDSM, l'acteur de 36 ans a révélé qu'il avait été victime d'abus sexuel de la part d'un pasteur quand il avait 13 ans, ce qui aurait totalement biaisé sa vision de l'intime. "Cela a introduit la sexualité dans ma vie d'une manière qui échappait complètement à mon contrôle, ajoute Armie Hammer. La sexualité m'a été présentée d'une manière effrayante, sans que je puisse la contrôler. Mes intérêts se sont alors orientés vers : 'Je veux avoir le contrôle de la situation, sexuellement'".

Je suis maintenant une personne plus saine

Pour rappel, plusieurs femmes ont témoigné contre Armie Hammer en janvier 2021 pour dénoncer ses tendances abusives et cannibales. Certains témoignages ont été regroupés dans le documentaire Discovery+ intitulé House of Hammer. Efrosina Angelova, qui avait entretenu une liaison avec lui, a porté plainte pour viol. S'il assure ne pas avoir commis de tels actes, le comédien a mis un terme à sa carrière et a fait un séjour en cure de désintoxication pour se charger de ses addictions à la drogue, à l'alcool et au sexe.

Papa de deux jeunes enfants, Harper et Ford, nés en 2014 et 2017 de son union avec Elizabeth Chambers, il a décidé de se reprendre en main pour sa famille. "Je suis maintenant une personne plus saine, plus heureuse et plus équilibrée, promet Armie Hammer. Je suis capable d'être là pour mes enfants comme je ne l'ai jamais été. Je suis vraiment reconnaissant pour ma vie, mon rétablissement et tout le reste. Je ne voudrais pas revenir en arrière et défaire tout ce qui m'est arrivé..."