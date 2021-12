Armie Hammer : Fin de désintox pour l'acteur accusé de viol et de cannibalisme

Suite à la révélation de ses fantasmes sordides, Armie Hammer a fait profil bas. Il a été admis dans un centre de désintox pour y soigner ses addictions. Le traitement terminé, l'acteur devenu paria à Hollywood retrouve la vie en société.

L'info est signée de l'avocat de l'intéressé. Dans un communiqué adressé à E! News, il confirme que son client Armie Hammer a quitté le centre de désintoxication où l'acteur a été admis au mois de juin. "Je peux confirmer que Monsieur Hammer a quitté le centre et qu'il se porte à merveille", a simplement déclaré l'avocat, sans préciser la date de sortie du comédien. Armie Hammer y aurait soigné des addictions à la drogue, à l'alcool et au sexe.

Cette sortie réveille le scandale des fantasmes sexuels du héros du film Call Me By Your Name. En janvier 2021, une ex-maîtresse d'Armie Hammer a révélé et détaillé, de manière anonyme (via un compte Instagram intitulé "House of Effie") ses fantasmes sexuels. Ils incluaient des simulations de viol, de séquestration, d'esclavage sexuel et des actes de cannibalisme. Armie faisait part de ses désirs à ses partenaires via des messages, dont les contenus ont vu le jour sur les réseaux sociaux.

La publication de ces messages privés a ouvert une boîte de Pandore. Plusieurs autres femmes se sont exprimées ensuite, sur leurs rapports avec Armie Hammer. Une de ses partenaires, du nom de Courtney Vucekovic, avait par exemple affirmé que le comédien lui avait confié "qu'il voulait [lui] briser une côte, la cuire au barbecue et la manger". Une autre a publié un message adressé à Armie Hammer, dans lequel elle l'accusait de l'avoir violée. Une troisième, Paige Lorenze, a montré une blessure qu'il lui aurait infligée avec une arme blanche ; Armie Hammer lui aurait gravé la lettre A, première lettre de son prénom, sur l'aine.

Je veux t'arracher un morceau de peau et le manger

"Je crois que le fait que je sois plus jeune lui plaisait. Il me faisait toujours porter de la lingerie et m'attachait. J'étais en quelque sorte d'accord et je laissais faire, j'essayais seulement de lui faire plaisir, a expliqué Paige Lorenze au Sun, en janvier 2021. Il disait des choses du style : 'Je veux t'arracher un morceau de peau et le manger', il me mordait très fort. Parfois, ça m'arrachait la peau."

Armie Hammer fait toujours l'objet d'une plainte pour viol. Effie, la femme à l'origine des révélations, a poursuivi l'acteur en justice et raconté le crime dont elle aurait été victime en détails. Armie Hammer l'aurait "violée brutalement" pendant plus de quatre heures en 2017 et lui aurait aussi cogné à plusieurs reprises la tête contre un mur et frappé les pieds avec une cravache au cours de l'agression présumée.

Armie Hammer est divorcé d'Elizabeth Chambers, avec qui il a deux enfants, une fille et un garçon de 6 et 4 ans, prénommés Harper Grace et Ford Douglas.