Armie Hammer : Harnais, laisse et morsures... Entendue par la police, son ex passe aux aveux

Les révélations sur les fantasmes sordides d'Armie Hammer choquent la toile ! Une autre ex de l'acteur est passée aux aveux. Il lui aurait confié qu'il s'entraînait au bondage sur des mannequins stockés dans sa cave et lui a même gravé ses initiales sur la peau lors de leurs ébats.

"Je veux être claire. Un homme qui a des fantasmes de viol, de briser le corps d'une femme, de la manger et de la couper est un danger pour toutes les femmes", a écrit Paige Lorenze sur Instagram. La jolie blonde dit en avoir fait la triste expérience au cours de sa relation avec Armie Hammer. Surprise en sa compagnie après l'annonce de son divorce avec Elizabeth Chambers à l'été 2020, Paige a confirmé les soupçons pesant sur le héros de Call Me By Your Name.

"Il m'a dit qu'il avait des mannequins dans la cave de sa maison, où Elizabeth [Chambers, son ex-épouse, avec qui il a deux enfants, NDLR] et lui vivaient, pour s'entraîner à attacher avec des cordes. Ça m'a fait flipper. C'était vraiment étrange. Je n'ai jamais rien entendu de tel auparavant", Paige a-t-elle ajouté auprès du Sun.

De nouvelles captures de messages privés ont étayé ses propos ; Armie a partagé des photos de ses attaches à une ex-maîtresse et précisé : "Je pensais à quel point tes seins sont parfaits et j'ai essayé d'inventer un harnais qui avait une anse pour ta magnifique poitrine... oh, et un noeud pour (sic) le clitoris... et une laisse pour bonne tenue."