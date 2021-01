Armie Hammer, cannibale ? Son ex-femme "horrifiée et choquée" par les révélations

Les fantasmes de simulacre de viol et de cannibalisme d'Armie Hammer ont choqué des milliers d'internautes. Son épouse Elizabeth Chambers, qui a récemment officialisé sa séparation de l'acteur, est également affectée. Une source a révélé qu'elle vivait "un cauchemar", sentiment qui se prolonge à cause de nouvelles révélations...

L'info est signée Us Weekly ! Citant un informateur anonyme, le site américaine révèle qu'Elizabeth Chambers est "horrifiée et choquée" par les révélations sur son mari, Armie Hammer. "Elle vit un cauchemar et ne reconnaît plus l'homme qu'elle a épousé", ajoute l'indic. Des conversations de l'acteur et ses ex-maîtresses ont été publiées sur les réseaux sociaux. Armie confie à ces femmes ses envies de viol, d'esclavage sexuel et de cannibalisme.

"Elle veut l'aider à se faire aider mais ne peut agir seule", ajoute la source. De son côté, Armie Hammer a qualifié ces révélations d'"affirmations à la c**".