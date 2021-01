Diaporama Armie Hammer, cannibale ? Son ex-femme "horrifiée et choquée" par les révélations

Elizabeth Chambers et Armie Hammer à la soirée Vanity Fair pour les Oscars

Elizabeth Chambers et Armie Hammer à la soirée Film Independent Spirit Awards à Santa Monica, le 23 février 2019

Armie Hammer et Elizabeth Chambers lors de la soirée d'ouverture du festival "AFI FEST 2018" avec la projection du film "Une femme d'exception" à Los Angeles le 8 novembre 2018

Armie Hammer et Elizabeth Chambers avec leurs enfants Harper et Ford, photo Instagram pour la fête des Pères en juin 2020. L'acteur américain et la présentatrice télé britannique ont annoncé en juillet 2020 leur séparation, après dix ans de mariage.