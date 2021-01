Armie Hammer, cannibale ? Témoignage glaçant d'une ex-maîtresse

Les fantasmes de viol, d'esclavage sexuel et de cannibalisme d'Armie Hammer choquent la toile. Il les a niés en bloc malgré la publication de messages privés, en qualifiant ces affirmations d'"allégations de m****". Une ex-petite amie de l'acteur enfonce le clou, et révèle : "Il a dit qu'il voulait me briser une côte, la cuire au barbecue et la manger".

Elle s'appelle Courtney Vucekovic et s'est confiée en exclusivité à Page Six ! La jeune femme a confirmé les soupçons de cannibalisme dont son ex-petit ami Armie Hammer fait l'objet. Le héros du film Call Me By Your Name (dont il partageait l'affiche avec Timothée Chalamet) lui en aurait également fait part, allant jusqu'à lui expliquer qu'il souhaitait lui briser une côte, la cuire au barbecue et la manger.

"C'était bizarre, mais on y repense plus. Il m'a dit, 'Je veux croquer un morceau de toi.' Quand j'avais une coupure à la main, il me la suçait et la léchait. Nous étions devenus bizarres à ce point", a expliqué Courtney Vucekovic. Armie Hammer et elle sont sortis ensemble entre les mois de juin et d'août 2020. L'acteur était alors encore marié à Elizabeth Chambers.