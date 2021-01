Armie Hammer : Ses fantasmes de viol et de cannibalisme révélés, son ex-femme sous le choc

En mai dernier, Elizabeth Chambers commémorait ses 10 ans de mariage à Armie Hammer. Mais, le 10 juillet 2020, le couple annonçait sa séparation. La jeune femme est désormais en état de choc, après lecture de messages compromettants de son ex-mari, confiant ses fantasmes de viol, de séquestration, d'esclavage sexuel et de cannibalisme.

Armie Hammer fait les gros titres, mais ne les doit pas à un nouveau film ! Des messages privés compromettants de l'acteur de 34 ans ont été publiés sur les réseaux sociaux, par le compte Instagram House of Effie. Ces DMs (pour Direct Message), Armie Hammer les a envoyés à une femme avec qui il avait une liaison entre 2016 et février 2020. Le héros du film Call Me By Your Name, qui aurait retrouvé l'amour avec une certaine Paige Lorenze, lui confie ses fantasmes sexuels débridés et déroutants, incluant des simulacres de viol, de séquestration, d'esclavage sexuel et de cannibalisme. Il lui demandait également des photos de ses blessures, infligées lors d'ébats intimes.

Pense à moi en train de te violer... te dire de t'ouvrir les veines...

"Je décide quand tu manges, quand tu dors, quand tu jouis, quand tu peux aller aux toilettes. Tout... Tu vis uniquement pour m'obéir et être mon esclave. Tu m'appartiens", a-t-il par exemple écrit à une de ses maîtresses. "Pense à moi en train de te violer, à mon (sic) sperme chaud sur ton corps recouvrant ton corps brisé", peut-on lire sur un autre message. Dans une énième conversation, Armie Hammer exprime ses désirs de manière graphique : "Te marquer, te tatouer, te raser la tête et garder tes cheveux avec moi. Te couper un bout de peau et te demander de le cuisiner pour moi... Te dire de t'ouvrir les veines et utiliser le sang comme lubrifiant pour (sic) du sexe anal". À cette femme, Armie Hammer a également confié son envie de la "couper en morceaux" et de "baiser (sic) les morceaux."

Elizabeth Chambers a visiblement lu certaines de ces conversations. Un proche a confié sa réaction au Daily Mail : "Armie a l'air d'être un monstre."