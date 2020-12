Armie Hammer, fraîchement divorcé : l'acteur grillé avec une nouvelle jeune conquête

Armie Hammer semble avoir retrouvé l'amour. L'acteur américain a été aperçu en train de promener son chien en compagnie de Paige Lorenze, étudiante en art et influenceuse. D'après les informations de People, le couple présumé a été vu en train de quitter le domicile californien de l'acteur, avant de le regagner quelques minutes plus tard. Habiteraient-ils déjà ensemble ? Habillés de joggings, baskets et tongs, ils semblent être déjà assez à l'aise pour se côtoyer sans être au top du top.

En juillet 2020, Armie Hammer (34 ans) a divorcé de son épouse de longue date, Elizabeth Chambers, présentatrice d'émissions de télé culinaires. Depuis, on a vu l'acteur de Call me by your name avec plusieurs conquêtes : Rumer Willis, la fille de Bruce Willis mais aussi l'auteure Jessica Ciencin Hernriquez.

C'est Elizabeth Chambers qui avait demandé le divorce de son mari, demandant la garde principale de leurs deux enfants : Harper Grace (6 ans) et Ford Douglas (bientôt 4 ans). "C'est une période difficile avec la Covid-19 et les écoles qui ferment à Los Angeles. Elizabeth veut juste que les enfants puissent vivre normalement", avait expliqué une source à People au moment de leur séparation.