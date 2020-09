Armie Hammer divorcé : l'acteur déjà en couple avec la fille de Bruce Willis ?

Pas de temps à perdre ! Armie Hammer, que l'on a adoré, entouré de pêches dans le film Call Me by Your Name, a annoncé qu'il se séparait de son épouse Elizabeth Chambers au mois de juillet 2020. Mais voilà que le comédien a été surpris quelques semaines plus tard, dans les rues de Los Angeles – pas l'endroit le plus discret de la planète – le mercredi 2 septembre 2020, très proche de Rumer Willis, la fille de Bruce Willis et de Demi Moore. Difficile d'en savoir davantage sur l'origine ou la nature de leur relation. Ni l'un ni l'autre n'a jamais pris la parole à ce propos. Mais l'amitié simple ne semble pas vraiment être une option.

Sur l'une des photographies obtenues par le site Page Six, on aperçoit très clairement Armie Hammer passer son bras autour de la taille de la jeune femme de 32 ans. Cette supposée romance verrait le jour très tôt après la séparation d'Armie Hammer et de sa femme Elizabeth Chambers. Cet été, les deux complices tiraient un trait sur une histoire de plus de dix ans, gardant en tête l'importance que la suite aurait pour leurs deux enfants : Harper, 5 ans, et Ford, 3 ans. "Nous avons été meilleurs amis, âmes soeurs, partenaires et parents, écrivaient-ils dans un communiqué officiel partagé sur Instagram. Puisque nous entrons dans un nouveau chapitre, les enfants et notre relation en tant que co-parents et très chers amis est une priorité."

Cette annonce-choc est survenue à la sortie du confinement, qu'Amie Hammer a passé avec toute sa petite famille dans les îles Caïmans. À peine redébarquaient-ils à la maison que leur mariage prenait fin. Côté cinéma, le comédien ne devrait pas nous refaire rêver sous le soleil d'Italie de sitôt. Il a accepté des projets un peu plus sombres, notamment le thriller Dreamland, avec Gary Oldman et Evangeline Lilly, Mort sur le Nil, une nouvelle adaptation du roman d'Agatha Christie avec Kenneth Branagh, ou encore Rebecca, avec Lily James. Il faudra sans doute surveiller les coulisses des tournages pour voir si Rumer Willis y a passé une tête...