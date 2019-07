Armie Hammer : Son fils lui suce les orteils, la vidéo fait scandale

"Voilà ce qui est arrivé pendant bien sept minutes... #parfaitfétichistedespieds", a indiqué en légende de cette vidéo la star de Call Me By Your Name. En fond, on peut entendre sa femme Elizabeth Chambers dire sur le ton de l'amusement : "Ce n'est pas normal." Mais les internautes se sont montrés plus virulents en découvrant cet extrait de vie de famille : "Inapproprié", "Dégueu" ou "Trop bizarre" peut-on lire en commentaire sur le compte Instagram de l'acteur.