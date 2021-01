Armie Hammer cannibale ? Bella Thorne prend sa défense

Avons-nous jugé Armie Hammer un peu trop vite ? Bella Thorne a pris la défense de l'acteur soupçonné d'être sexuellement attiré par le cannibalisme après la diffusion de captures d'écran de messages, qu'elle juge "fausses". "Je ne peux honnêtement pas croire ça... les gens sont fous de créer ce genre de rumeurs au sujet de pauvre gars et ses enfants. Laissez sa famille tranquille. Pas moyen qu'il soit un cannibale", a écrit l'ancienne star de Disney dans sa story Instagram, le vendredi 15 janvier 2021.

"Il y a des millions de fausses captures d'écran qui circulent", a prévenu Bella Thorne tout en publiant une photo de Armie Hammer. Fraîchement divorcé d'Elizabeth Chambers, des messages privés de l'acteur ont été dévoilés par le compte Instagram House of Effie, sans qu'on ne puisse en vérifier l'authenticité. Tout ce que l'on sait, c'est que Armie Hammer était abonné au hashtag #shibari, un art de bondage.

Son ancienne petite-amie, Courtney Vucekovich, a également témoigné auprès de Page Six. Elle expliquait que Armie Hammer voulait la "mettre au barbecue et la manger". "Il aspire toute la bonté qu'il vous reste. C'est ce qu'il m'a fait. J'ai donné et donné et donné jusqu'à ce que ça fasse mal. C'était bizarre, mais on y repense plus. Il m'a dit, 'Je veux croquer un morceau de toi.' Quand j'avais une coupure à la main, il me la suçait et la léchait. Nous étions devenus bizarres à ce point", a-t-elle détaillé.

Dans une interview à Playboy datée de 2013, Armie Hammer expliquait que son appétit sexuel avait changé depuis son mariage avec Elizabeth Chambers. "J'aimais attraper par les cheveux, le cou et ce genre de choses. Mais après tu te marries et ton appétit sexuel change. Et je pense que ça change pour le mieux, ce n'est pas comme si j'étais en souffrance. Mais tu ne peux pas vraiment tirer les cheveux de ton épouse", avait-il confié.

Ce scandale de messages privés a poussé Armie Hammer à se retirer du casting du film Shotgun Wedding, une rom-com avec Jennifer Lopez.