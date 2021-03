Armie Hammer accusé de viol : paria à Hollywood, un nouveau projet à l'eau... ses revenus menacés ?

Les choses n'en finissent plus de se compliquer pour Armie Hammer. L'acteur de seulement 34 ans, vu dans les films The Social Network, Lone Ranger ou encore Call Me By Your Name, ne risque pas de tourner au cinéma avant un bon moment et ce n'est même pas la faute de la Covid. Il paye les frais de la récente plainte pour viol d'une femme s'étant manifestée peu après le scandale sexuel dans lequel il était empêtré.

Armie Hammer a de nouveau été viré d'un projet de film pour lequel il avait été initialement embauché. En effet, le site Variety rapporte qu'il a été écarté du tournage de Billion Dollar Spy, un thriller dans lequel il devait donner la réplique à Mads Mikkelsen sous la réalisation de Amma Asante. Désormais, l'acteur se retrouve... sans aucun projet ! Devenu paria à Hollywood - son agence de management l'a d'ailleurs lâché -, il a récemment cumulé les annulations ayant été débarqué du film Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez et des séries The Offer pour Paramount+ ainsi que Gaslit pour Starz.

A ce rythme, il risque bien de vite avoir de gros problèmes d'argent surtout qu'il doit payer ses frais d'avocat ainsi que les pensions alimentaires pour ses deux enfants, Harper (6 ans) et Ford (4 ans), nés de son mariage passé avec Elizabeth Chambers. Il peut pour l'heure compter sur la récente vente de leur maison, bradée, pour avoir un matelas sur lequel se reposer.

Armie Hammer se retrouve écarté des projecteurs après le scandale sexuel dans lequel ses supposés fantasmes avaient été révélés sur les réseaux sociaux. On y découvrait un goût pour le sado-masochisme mais aussi et surtout des tendances cannibales très dérangeantes. Mais le pire n'était pas là. Ce qui coûte aujourd'hui sa carrière à l'acteur, c'est sa supposée violence physique contre d'anciennes conquêtes et la plainte pour viol formulée par une certaine Effie, auprès de la justice de Los Angeles. Pour l'heure, le comédien continue de nier la moindre contrainte sexuelle.

Armie Hammer, vu l'an dernier dans Rebecca sur Netflix, était attendu en 2021 dans Mort sur le Nil de Kenneth Branagh et Next Goal Wins de Taika Waititi...