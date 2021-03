Jennifer Lopez et Alex Rodriguez pas vraiment séparés ? Ils traversent "une mauvaise passe"

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sont-ils encore ensemble ou non ? Suite à l'annonce de leur rupture via le magazine "People", le couple a décidé de réagir et de clarifier sa situation. Un message ambigu qui semble laisser transparaître quelques soucis en privé...

Récemment interrogé par des journalistes qui tentaient d'en savoir un peu plus sur son couple avec la bomba latina, A-Rod a déclaré officiellement qu'il n'était "pas célibataire". Le sportif ne semble donc pas prêt à renoncer à sa célèbre fiancée... Pour rappel, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont rencontrés en 2017. Deux ans plus tard, l'ex-joueur de baseball demandait la main de l'artiste américaine. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le couple a dû reporter deux fois son mariage et a entamé une thérapie de couple pendant le premier confinement. "Nous avons pu travailler sur nous-mêmes. Nous avons fait une thérapie (...) Je pense que ça a été vraiment utile pour nous dans notre relation", déclarait la mère des jumeaux Max et Emme (13 ans).