Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, la rupture : c'est fini (pour de bon) entre eux !

Triste nouvelle en ce jeudi 15 avril 2021. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez viennent de confirmer leur rupture, mettant ainsi fin à leur fiançailles. L'ancien couple a fait part de sa décision dans un communiqué envoyé à plusieurs médias américains. "Nous avons réalisé que nous sommes mieux en tant qu'amis et nous espérons le rester. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir sur tous nos projets professionnels communs", ont-ils annoncé.

Il ne semble n'avoir aucune animosité entreJennifer Lopez et Alex Rodriguez, après quatre années passées ensemble. Tous deux parents d'enfants nés d'unions précédentes, ils semblent aujourd'hui vouloir le meilleur pour l'un et pour l'autre. "Nous souhaitons le meilleur, pour nous et nos enfants respectifs", précise leur communiqué. J-Lo et Alex Rodriguez demandent également à ce que leur vie privée soit respectée, notamment pour le bien-être des enfants.

La diva de 51 ans est maman de jumeaux : Max et Emme (13 ans), nés de son mariage passé avec Marc Anthony. Alex Rodriguez, ancien joueur des Yankees, avait accueilli deux filles, Natasha (16 ans) et Ella (12 ans), lorsqu'il était marié à Cynthia Scurtis.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez s'étaient fiancés en 2019. Le couple avait dû repousser le mariage à deux reprises en raison de la pandémie. Leur histoire n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'homme de 45 ans aurait déjà trompé J-Lo avec une certaine Madison LeCroy (30 ans), actrice de la série Southern Charm. "Il n'a jamais trompé sa fiancée physiquement avec moi. Je ne veux rien de mal pour sa famille ou la mienne. Nous sommes innocents dans cette histoire", s'était-elle défendue auprès de Page Six. Officiellement, leur relation n'aurait été qu'épistolaire.

Le magazine américain, citant une source proche de l'artiste, expliquait que cette affaire déballée dans la presse à scandales était la raison pour laquelle J-Lo et Alex Rodriguez avaient rompu. "Ils avaient déjà des problèmes, mais Jennifer était très mal à l'aise avec tout ça", précisait cette source. Le couple avait pourtant tenté de se donner un nouveau départ... en vain !