Jennifer Lopez victime de propos racistes ignobles quand elle était en couple avec Ben Affleck

Il y a eu les Brangelina. Il y a eu les Kimye et les Jelena. Mais on l'oublie souvent, en juillet 2002, LE couple le plus convoité d'Hollywood, c'était les Bennifer, le duo de choc formé par Jennifer Lopez et Ben Affleck. Or, le comédien a accepté de revenir sur cette période dans le podcast Awards Chatter, expliquant que l'histoire n'avait pas été facile à vivre médiatiquement parlant. "Les gens étaient atroces avec elle. Sexiste, raciste, s'est-il souvenu. On écrivait des choses abjectes à son sujet. Une personne qui écrirait ce genre de choses de nos jours se ferait virer. Maintenant elle est respectée pour tout le travail qu'elle a accompli, pour qui elle est et d'où elle vient... comme elle devrait l'être depuis le début !"

J'ai perdu pied, j'ai remis en question mon appartenance à ce métier

Les deux ex ne sont, donc, pas en mauvais termes. Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rencontrés en 2002 sur le tournage de la très mauvaise comédie Amours troubles de Martin Brest- "récompensée" par pas moins de six Razzie Awards... Ils ne cessaient de faire la couverture des magazines people américains, fascinés par leur romance. Tant et si bien qu'après s'être fiancés en septembre 2003, les tourtereaux avaient dû annuler leur mariage à cause, entre autre, d'une "attention excessive". "Cela m'a éviscérée, regrettait la chanteuse dans Vanity Fair. J'ai perdu pied, j'ai remis en question mon appartenance à ce métier, je me suis demandé si je n'étais pas mauvaise en tout. Et ma relation avec Ben s'auto-détruisait devant les yeux du monde entier."

À ce moment-là tu n'es plus personne. Rien qu'une merde

Aujourd'hui, ils peuvent tenter d'en rire. Jennifer Lopez est maman de jumeaux de 12 ans, issus de sa relation avec Marc Anthony, et a rencontré l'amour début 2017 en croisant la route du joueur de baseball Alex Rodriguez. Quant à Ben Affleck, il est tombé sous le charme de la jeune Ana de Armas. Côté carrière, il remonte même la pente après de longs mois d'allers-retours en rehab. "J'étais vraiment dans la pire position de cette industrie, raconte-t-il. Celle où on fait vendre des magazines mais pas des tickets de cinéma. Les gens me disaient que j'étais inutile, que je n'avais pas de talent. À ce moment-là tu n'es plus personne. Rien qu'une merde." Il s'apprête pourtant à reprendre le rôle de Batman dans le film The Flash, d'Andrés Muschietti, et va tourner pour Ridley Scott. On a vu pire...