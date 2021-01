Camille Cottin (Dix pour Cent ) : Son incroyable projet avec... Lady Gaga !

Incroyable mais vrai : Camille Cottin s'apprête à tourner chez les américains ! Et pas pour n'importe qui. Comme le rapporte The Guardian le 10 janvier 2021, la comédienne vient de signer pour être à l'affiche du prochain film de Ridley Scott - Alien, Thelma et Louise, Gladiator... -, un biopic consacré à la famille Gucci. Un projet qui tombe à pic puisque la maison fête cette année ses 100 ans, ce qui justifie un tel cast cinq étoiles. La comédienne donnera, entre autres, la réplique à Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiano, mais aussi à Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons ou encore Jared Leto. Rien que ça !

Ce n'est pas la première fois que Camille Cottin se joint à une production outre-Atlantique. Elle a incarné Hélène, en 2020, dans quelques épisodes de la série Killing Eve auprès de Sandra Oh et sera prochainement de retour dans la quatrième saison du show. Elle maîtrisait, également, quelques lignes en parfait anglais, face à Sigourney Weaver, dernièrement dans Dix pour cent. Et pour cause. L'interprète d'Andréa Martel a suivi ses parents, quand elle était adolescente, pour vivre cinq ans à Londres en Angleterre. Parfaitement bilingue, elle a dû modifier son accent pour le rendre incompréhensible à l'époque de Connasse, Princesse des coeurs...

Gucci, le nouveau film de Ridley Scott, est adapté du livre La Saga Gucci - Du luxe au meurtre, de Sara Gay Forden. Décidément, Camille Cottin a un parcours incroyable. Repérée au cinéma pour la première fois en 2001, dans le film Yamakasi, la maman de 42 ans n'a pas tourné que dans des productions fantastiques. Elle avait notamment accepté, en 2012, de jouer dans deux épisodes de l'émission de télé-réalité scénarisée Le Jour où tout a basculé, sur France 2, dans de sombres intrigues de patrons machiavéliques et de maris trompés...