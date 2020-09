Camille Cottin maman : rares confidences sur ses enfants Anna et Léon

En couple depuis plus de dix-neuf ans ans avec son compagnon, Camille Cottin est l'heureuse maman de deux enfants Léon (né en 2009) et Anna Paloma (née en 2015). Révélée aux yeux du grand public en 2013 dans la série Connasse, l'actrice de 41 ans a par la suite brillé dans plusieurs films comme Les Gazelles (2014), Connasse, Princesse des coeurs (2015), Telle Mère, Telle Fille (2017) ou encore Larguées (2018), proposé jeudi 3 septembre 2020 sur France 3.

Très discrète quand il s'agit de parler de son chéri mais aussi de ses enfants, la star de la série Dix pour cent avait pourtant fait quelques révélations lors d'une interview accordée au magazine Gala en 2017. "Totalement fan" de sa fille, l'actrice avait raconté comment Anna était devenue actrice, malgré elle, dans le film Telle Mère, Telle fille alors qu'elle n'était encore qu'un bébé : "Ils avaient besoin d'un bébé, et Noémie, la réalisatrice m'a demandé si on pouvait mettre Anna. J'ai dit oui bien sûr."

Une "connasse" au grand coeur

Célibataire endurcie dans de nombreux films et séries du petit et du grand écran, Camille Cottin s'épanouit un peu plus chaque jour dans son rôle de maman. Interviewée par magicmaman en 2015, la star du film Les éblouis (2019) avait d'ailleurs révélé comment elle avait choisi, avec beaucoup d'amour, le prénom de ses enfants. "Mon grand garçon s'appelle Léon, c'est un prénom que j'ai toujours aimé. Il s'appelle Léon Gabriel parce que Gabriel c'était le prénom de mon beau père (...) Je ne voulais pas lui donner le prénom de mon beau-père parce que c'était lourd à porter mais je voulais quand même que ça fasse partie de ses prénoms." indiquait-elle.

Concernant le prénom de sa fille, Camille a dévoilé que c'était son fils Léon qui lui avait soufflé l'idée. Le petit garçon avait en effet suggéré à ses parents un prénom, probablement celui de son amoureuse. "Ma fille s'appelle Anna Paloma parce quand on a demandé à Léon quel prénom il aimait, il nous a dit "y a une fille à l'école qui s'appelle Paloma." J'aimais beaucoup mais pas assez pour que ce soit son prénom. Anna j'aime beaucoup, je trouve ça très doux." La maman a ainsi pris en compte le désir de son fils en baptisant sa fille Anna Paloma.

Bientôt de retour au cinéma, Camille Cottin est au casting du film Stillwater réalisé par Tom McCarthy. Prévu en novembre 2020 dans les salles, l'actrice jouera aux côtés du très sexy Matt Damon dans ce film qui retracera l'histoire d'un père venu retrouver sa fille emprisonnée à Marseille pour un crime qu'elle assure n'avoir pas commis.