Ben Affleck en couple avec Ana de Armas : les choses s'accélèrent pour les amoureux !

C'est une affaire qui roule ! En couple depuis qu'ils ont tourné dans le film Deep Water d'Adrian Lyne l'année dernière, Ben Affleck et Ana de Armas ne se quittent plus. Et ils se sentent si bien ensemble qu'ils vivent désormais sous le même toit. C'est ce qu'assure le magazine People, qui donne même l'adresse de leur lieu commun de résidence, leur nid douillet : la maison du comédien située à Los Angeles - l'actrice vivait auparavant du côté de Venice. "Leur relation est de plus en plus solide", explique un proche des amoureux. Effectivement.

Une bâtisse bien équipée

Cette fameuse maison, c'est celle que Ben Affleck s'était offerte après s'être séparé de Jennifer Garner, déboursant la modique somme de 20 millions de dollars pour en devenir propriétaire. Au mois de septembre 2020, The Sun expliquait qu'il avait finalement emménagé et qu'Ana de Armas pourrait bien suivre son compagnon dans la foulée. Un projet qui s'est finalement concrétisé. Pas d'inquiétude pour le couple, ils ne devraient pas être trop serré à l'intérieur : la propriété, blottie dans le très chic quartier de Pacific Palisades, fait environ 1200m2 et dispose de neuf chambres, d'une piscine, d'une salle de sport entièrement équipée mais aussi d'une salle de projection privée.

Ana de Armas validée par les enfants

Largement de quoi occuper les enfants que Ben Affleck a eus avec Jennifer Garner quand ils rendront visite à leur père. Après avoir officialisé sa relation avec Ana de Armas en avril dernier, le comédien avait d'ailleurs fait comprendre que Violet, Seraphina et Sam - 14, 11 et 8 ans - avaient déjà validé belle-maman en promenant ses chiens avec toute sa troupe sous les yeux des photographes. Ils ont même, plus récemment, célébré le Memorial Weekend, consacré aux soldats américains morts au combat, tous ensemble. "Il veut que les enfants passent du temps avec elle pour qu'ils puissent apprendre à la connaître" expliquait un membre de son entourage. Prochaine étape ?