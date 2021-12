Jennifer Lopez et Ben Affleck : Amoureux tactiles sur tapis rouge

Renversante dans une robe Haute Couture Elie Saab, Jennifer Lopez a enchaîné les poses sur le tapis rouge, au bras de son compagnon puis seule. Ben Affleck et elle ont échangé de petits gestes affectueux, des regards plein d'amour et des sourires devant des photographes ravis. Ces derniers ont également vu passer l'actrice Abbie Cornish, Lily Rabe et son compagnon Hamish Linklater, ainsi que les autres acteurs au cast de The Tender Bar.

Le film est basé sur les mémoires éponymes à succès de l'auteur et journaliste J.R. Moehringer. Elles racontent son histoire, un garçon sans père qui a passé des heures au bar tenu par son oncle Charlie, un homme excentrique, déjanté et haut en couleurs qui représente la seule figure paternelle de son entourage. Alors que la mère du garçon a tout fait pour qu'il puisse accéder à des opportunités dont elle n'a jamais pu bénéficier – et ainsi quitter la maison délabrée de son propre père qui la soutient malgré lui, J.R. a décidé de poursuivre ses rêves personnels et professionnels avec courage et maladresse, tout en gardant toujours un pied dans le bar de son oncle.

Ben Affleck incarne le rôle de l'oncle Charlie. Tye Sheridan joue le personnage de J.R. Moehringer. Lily Rabe est la mère de J.R., et Christopher Lloyd le grand-père de J.R.