Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent un tendre câlin pendant un match de basket

L'histoire d'amour entre Jennifer Lopez et Ben Affleck passionne non seulement leurs fans américains, mais également ceux à travers le monde. Car après s'être séparés pendant près de dix-sept ans, les deux célébrités hollywoodiennes ont donné une seconde chance à leur histoire. Et depuis, ces derniers apparaissent plus proches que jamais. Et leur dernière sortie en date le prouve.

Présent lors d'un match de basketball, opposant l'équipe des Lakers de Los Angeles à celle des Celtics de Boston à Los Angeles, le 7 décembre 2021, le couple est apparu plus amoureux que jamais. Installés au premier rang, les deux amoureux ont partagé de tendres moments d'affections dans les gradins (voir diaporama). Câlins, bisous sensuels, accolades et mains serrées... Les deux stars ont, une nouvelle fois, démontré que leur relation actuelle est sérieuse qu'ils ne comptaient pas se séparer prochainement.

Une véritable deuxième chance

Récemment interrogé par le magazine américain WSJ, dont il a fait la couverture, Ben Affleck s'était épanché sur son idylle retrouvée avec celle que l'on connaît sous le nom de "Jenny from the block". "Je peux dire que c'est clairement beau pour moi. Et, vous savez, l'une des choses que j'apprécie vraiment dans toutes les facettes de ma vie maintenant, c'est que cela a été géré d'une manière qui reflète cela. Et c'est une bonne histoire. C'est une grande histoire. Et peut-être qu'un jour je la raconterai. Je vais tout écrire. Et puis j'y mettrai le feu", avait-il partagé, mentionnant être chanceux "d'avoir bénéficié d'une seconde chance" avec la mère des jumeaux Emme et Maximilian (13 ans).

Et de poursuivre au sujet de l'exposition de son couple, dans la presse : "L'une des leçons les plus difficiles que j'ai apprise est qu'il n'est pas sage de tout partager avec le monde entier. Je sais que je me sens plus à l'aise en ayant ces limites saines dans ma vie. Je vous le dis d'une manière amicale et directe : je ne veux pas parler de ma relation personnelle. Je vais faire preuve d'un peu de retenue."