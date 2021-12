Diaporama Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent un tendre câlin pendant un match de basket

Jlo et Ben Affleck partagent un tendre câlin en plein match

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie.

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 décembre 2021.

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 décembre 2021.

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 décembre 2021.

Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez, main dans la main, arrivent dans un studio d'enregistrement à Los Angeles, le 27 novembre 2021.

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 décembre 2021.

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 décembre 2021.

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 décembre 2021.

10 / 12

Images du vidéo-clip de Jennifer Lopez "On My Way".