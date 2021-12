Ben Affleck amoureux de Jennifer Lopez; à nouveau : il évoque son incroyable "deuxième chance"

"L'une des leçons les plus difficiles que j'ai apprise est qu'il n'est pas sage de tout partager avec le monde entier. Je sais que je me sens plus à l'aise en ayant ces limites saines dans ma vie. Je vous le dis d'une manière amicale et directe : je ne veux pas parler de ma relation personnelle. Je vais faire preuve d'un peu de retenue".

S'il ne dit pas grand-chose de sa relation avec l'interprète de On the Floor, il suffit de voir comment Ben Affleck se comporte avec sa compagne. Les deux sont inséparables depuis qu'ils se sont retrouvés cet été et ont même du mal à se séparer par moment.

L'ex-mari de Jennifer Garner s'est exprimé longuement sur ses problèmes avec l'alcool et son divorce douloureux avec la mère de ses enfants, qui lui a rappelé celui de ses parents, survenu dans sa jeunesse : "Lorsque ma vie est devenue stressante, principalement à cause de la douleur que le divorce a provoqué chez mes enfants, cela m'a profondément affecté. Je ne voulais pas les voir blessés. Je me suis retrouvé à boire de plus en plus la nuit, tout seul. Je le faisais pour éviter de gérer la tristesse. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Je sais combien c'est douloureux (..) Aujourd'hui, je suis heureux d'être en bonne santé."

Ben Affleck est décidément un autre homme, dans les bras de JLo !