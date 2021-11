Jennifer Lopez et Ben Affleck enfin réunis : Thanksgiving en famille pour les amoureux !

Ben Affleck et Jennifer Lopez forment aujourd'hui un des couples les plus glamour de tout Hollywood. Après avoir donné une seconde chance à leur histoire, les deux tourtereaux multiplient désormais les preuves d'amour à la vue du monde entier. D'après les informations du magazine People, samedi 27 novembre 2021, ces derniers ont même célébré la fête de Thanksgiving ensemble, en compagnie des jumeaux de la chanteuse.

Même si Jennifer Lopez a passé plusieurs "semaines intenses" à Vancouver pour les besoins du film The Mother - attendu sur Netflix en 2022 -, la chanteuse de 52 ans a été ravie de retrouver les siens après la fin du tournage. Un retour au bercail qui, d'après les propos d'un proche de la star à People, était très attendu par cette dernière. "Cela a été difficile pour elle d'être loin de ses enfants et de Ben [Affleck], pouvait-on lire, elle attend avec impatience une courte pause". Pourtant, même si l'acteur de 49 ans s'est effectivement rendu chez sa bien-aimée pour les festivités de Thanksgiving, il a ensuite été aperçu en train de quitter le domicile de la chanteuse. Étant un père très présent dans la vie de ses enfants - Violet (15 ans), Seraphina (12 ans), et Samuel (9 ans), nés de sa relation avec Jennifer Garner - ce dernier n'a ensuite pas attendu très longtemps avant de les rejoindre.

Un couple toujours aussi fusionnel

Malgré ce léger souci d'emploi du temps, les deux amoureux ont, fort heureusement, eu l'occasion de se retrouver après l'absence de la chanteuse. Samedi 27 novembre, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont même été aperçus, main dans la main, à leur dans un studio d'enregistrement (voir diaporama). À cela, deux jours avant les American Music Awards où JLo y a dévoilé son dernier single On my way, ils ont partagé un langoureux baiser sur le tarmac de l'aéroport LAX, à Los Angeles. Un bisou amplement mérité par l'artiste et comédienne qui, suite à son passage au Canada, avait visiblement beaucoup de souvenirs de son cher et tendre.