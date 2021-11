Jennifer Lopez et Ben Affleck : Amoureux discrets après une nouvelle escapade

Par Holo Han Rédacteur Comme celui de la série My Holo Love, Holo le journaliste se fait discret. Il observe l'actualité mode, musique et sport, et l'analyse dans les moindres détails…

Jennifer Lopez et Ben Affleck ne se lâchent plus ! Ils ont encore été aperçus la semaine dernière, à la descente d'un avion privé. Les deux artistes enchaînent les voyages pour passer le plus de temps ensemble possible.

La reformation du couple Jennifer Lopez - Ben Affleck restera un des grands moments romantiques de l'année 2021. Les deux acteurs ne se lâchent plus depuis l'officialisation de leur relation. Ils enchaînent les voyages et ont tenté (sans succès) un retour à la maison en toute discrétion.... Vendredi 19 novembre, deux jours avant les American Music Awards où elle s'est produite, JLo a été aperçue sur le tarmac de l'aéroport LAX, à Los Angeles. La superstar de 51 ans venait de descendre d'un avion privé avec son compagnon Ben Affleck et plusieurs collaborateurs. Le couple a été escorté jusqu'à la sortie de l'aéroport, où les attendaient plusieurs voitures Cadillac noires. Pour ce nouveau vol, Jennifer Lopez avait opté pour une tenue confortable, composée d'un pull à capuche blanc, d'un jogging assorti et de bottes fourrées Ugg. À en croire son compte Instagram, Jennifer Lopez et Ben Affleck rentrent du Canada ! JLo s'était rendue dans la ville de Smithers pour le tournage du film The Mother, attendu sur Netflix en 2022. Elle y interprètera le rôle d'un assassin, sortie de sa cachette pour protéger sa fille qu'elle a abandonnée des années auparavant. Jennifer Lopez en partagera l'affiche avec Gael Garcia Bernal, Joseph Fiennes (le frère de Ralph Fiennes) et Omari Hardwick (de la série Power).

"Ils ont toujours des horaires de travail intenses, mais trouvent du temps l'un pour l'autre chaque fois qu'ils le peuvent. Plusieurs fois, Jennifer a pris l'avion pour Austin [dans l'État du Texas, NDLR] quelques heures, avant de devoir revenir tourner à Vancouver. C'est difficile pour eux d'être séparés, a récemment confié une source au site People. Ils font tout pour que ça marche. Ils sont incroyablement heureux quand ils sont ensemble. C'est comme si la distance leur avait fait apprécier encore plus leur relation. Jennifer n'arrête pas de dire à quel point Ben est incroyable. Il la rend très heureuse." JLo et Ben filent donc le parfait amour et pourraient le sceller prochainement. Fin août, Ben Affleck a été aperçu dans une boutique de la marque de bijoux Tiffany's, en train de regarder des bagues. L'acteur n'en serait pas à sa première demande en mariage de Jennifer Lopez. Ils s'étaient fiancés une première fois en novembre 2002. Le couple n'était pas allé jusqu'au mariage et s'était séparé en 2003.