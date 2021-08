Jennifer Lopez et Ben Affleck : Demande en mariage imminente ? Les choses s'accélèrent....

Ben Affleck ne connaît que trop bien l'exercice délicat de la demande en mariage. En novembre 2002, il s'était fiancé à Jennifer Lopez en lui offrant une bague Harry Winston à plus de 2 millions de dollars, un diamant rose de 6,1 carats. Finalement, le couple n'avait pas été jusqu'au mariage et s'était séparé en 2003, mettant en cause la trop grande attention médiatique qui régnait sur lui. La chanteuse américaine n'aurait jamais rendu sa bague de fiançailles à l'acteur. Ben Affleck et Jennifer Lopez semblent aujourd'hui prêts à affronter la pression des médias.

Alors qu'elle vivait à Miami avec son ex-fiancé Alex Rodriguez il y a quelques mois encore, Jennifer Lopez a tout plaqué pour se rapprocher de Ben Affleck. Elle s'est installée à Los Angeles avec ses jumeaux Max et Emme (13 ans), nés de son mariage passé avec le chanteur Marc Anthony. Jennifer Lopez et Ben Affleck recherchent activement une nouvelle maison et auraient craqué sur une villa démentielle. La maison qui leur aurait tapé dans l'oeil se trouve sur les hauteurs de Beverly Hills, se compose notamment de 12 chambres et 24 salles cde bain. Le prix de vente : plus de 70 millions d'euros !

Alors, Jennifer Lopez et Ben Affleck seront-ils d'abord fiancés ou propriétaires d'une nouvelle maison ?