Jennifer Lopez et Ben Affleck cherchent une maison : coup de foudre pour une villa démentielle

Ils ont les clés du bonheur ! Après près de deux décennies loin l'un de l'autre, Ben Affleck et Jennifer Lopez reprennent là où ils s'étaient arrêtés en 2004. La renaissance de leur amour avait pris tout le monde de court, mais il semblerait que les choses aillent très naturellement vite entre eux. La preuve : les tourtereaux sont à la recherche d'une maison et prospectent activement. Le couple a eu un coup de coeur pour une sublime villa d'exception de plus de 3 000 m2, située dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles !

Selon les informations du site américain TMZ, la chanteuse de 52 ans et l'acteur de 48 ans, ex compagnon de Ana de Armas, auraient flashé sur ce bien vendu au prix de 85 millions de dollars (un peu plus de 72 millions d'euros)."La maison principale fait 3530 mètres carré et possède 12 chambres, 24 salles de bain, un complexe sportif complet en extérieur, avec un terrain de basketball, un ring de boxe, une piscine...", apprend t-on.

"Il y a aussi un penthouse pour les invités et une maison pour le concierge. Il y a deux autres chambres situées au poste de surveillance, pour les gardiens et un parking pouvant accueillir 80 invités". Cette acquisition du couple n'est pas anodine : Jennifer Lopez et Ben Affleck veulent emménager ensemble et souhaitent de l'espace pour leurs tribus !

En effet, la chanteuse qui a rompu ses fiançailles avec Alex Rodriguez il y a quelques mois a, de son côté deux enfants : les jumeaux Emme Maribel et Maximilian, (13 ans). Ils sont nés de son amour passé pour le chanteur Marc Anthony. Quant à Ben Affleck, il est père de quatre enfants, issus de son mariage avec Jennifer Garner : Violet, Seraphina et Samuel, 15, 12 et 9 ans. Rien de tel qu'une villa tout compris pour que le couple puisse se retrouver en famille !