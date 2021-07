Jennifer Lopez en couple avec Ben Affleck : sortie avec les enfants, les cheveux bleus de sa fille détonnent

Après des mois de rumeurs et des rendez-vous secrets, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fini de se cacher ! Ils enchaînent les sorties, aussi bien seuls qu'avec les enfants. Le couple observe Emme, l'ado aux cheveux bleus, faire connaissance avec le jeune Samuel.

Leurs vacances aux Hamptons terminées, Jennifer Lopez, Ben Affleck et leurs enfants sont rentrés à Los Angeles ! Ils y retrouvent leurs petites habitudes et ont profité de l'après-midi ensoleillé du vendredi 9 juillet pour déjeuner en famille. L'acteur de 48 ans et interprète du super-héros Batman a conduit la joyeuse bande au Brentwood Country Mart. Ben Affleck a profité de cette sortie shopping pour acheter des livres dans une librairie Indie Bound.

Avec Jennifer Lopez, Ben s'est ensuite arrêté à la chocolaterie Edelweiss. Le couple est entré bras dessus, bras dessous dans la boutique et a tenté de se fondre dans la foule. Mission impossible pour Jennifer Lopez, de blanc vêtue et tenant un sac jaune fluo, ainsi que pour sa fille de 13 ans, Emme, coiffée de cheveux colorés en bleu. Au moment de regagner la voiture, l'adolescente a échangé quelques mots avec Samuel, le petit dernier de Ben Affleck.

Je suis super heureuse. (...) Je me suis jamais sentie aussi bien.

Emme est la fille de Jennifer Lopez et Marc Anthony. Elle a un frère jumeau, Max. Leurs parents s'étaient mariés en 2004 et ont divorcé en 2011. Samuel, lui, a deux grandes soeurs, Violet et Seraphina (15 et 11 ans). Tous les trois sont nés de l'union de leur papa, Ben Affleck, avec l'actrice Jennifer Garner.

"Je suis super heureuse. Les gens se demandent toujours comment je vais et voilà. Ça y est. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je voudrais juste dire à tout le monde que c'est la meilleure partie de ma vie", a récemment confié Jennifer Lopez à Zane Lowe, en faisant allusion à ses retrouvailles avec Ben Affleck (sans la mentionner). Cette vie a des répercussions sur leurs enfants. La bombe latine de 51 ans et ses jumeaux comptent quitter Miami, où elle résidait avec son ex-fiancé, l'ancien joueur de baseball Alex Rodriguez.

"Elle sera entre Los Angeles et les Hamptons cet été, mais elle sera basée à Los Angeles. Elle cherche des écoles pour ses enfants, pour l'automne. Elle est enthousiaste concernant ce nouveau départ et sur l'avancement avec Ben. Ils seront bientôt dans leur maison de Los Angeles", confiait un informateur au site E! News. Après les vacances, les choses sérieuses vont commencer !