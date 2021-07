Ben Affleck : Beau-papa complice avec les enfants de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez et Ben Affleck ne se cachent plus ! Après des mois de rumeurs, ils ont indirectement confirmé leur relation en apparaissant bras dessus, bras dessous sur des photos. En attendant une réaction officielle, les deux acteurs profitent de vacances en famille. L'occasion pour Ben Affleck de se rapprocher des enfants de sa compagne...

Pour J.Lo, Ben Affleck a accepté de quitter temporairement Los Angeles, où résident ses trois enfants, Violet, Seraphina et Samuel (15, 12 et 9 ans, nés de son mariage avec Jennifer Garner). L'interprète du super-héros Batman s'est envolé pour les Hamptons avec son fils Samuel, Jennifer Lopez et ses jumeaux, Max et Emme (13 ans, nés de l'union de Jennifer et Marc Anthony). Après une sortie dans un parc d'attractions, la joyeuse bande a été surprise en train de faire des emplettes à East Hampton. Ben, Max et Emme sont allés dans la librairie Bookhampton. Jennifer Lopez les a patiemment attendus en voiture.

Ainsi, Jennifer Lopez et Ben Affleck expriment le sérieux de leur nouvelle relation. Le couple se donne une deuxième chance, 17 ans après leur rupture initiale. À l'époque, les deux ex-fiancés avaient pour projet de se marier. L'heureux événement n'a jamais eu lieu ; tétanisé par la surmédiatisation de leur histoire et de la cérémonie, Ben Affleck avait tout annulé quatre jours avant.

Pour Ben Affleck, Jennifer Lopez va aussi faire un effort. La future héroïne du film Shotgun Wedding compte quitter Miami, où elle résidait avec son ex, l'ancien joueur de baseball Alex Rodriguez, et s'installer avec son nouveau chéri. "Elle sera entre Los Angeles et les Hamptons cet été, mais elle sera basée à Los Angeles. Elle cherche des écoles pour ses enfants, pour l'automne, précise l'informateur d'E! News. Elle est enthousiaste concernant ce nouveau départ et sur l'avancement avec Ben. Ils seront bientôt dans leur maison de Los Angeles."

Dans une récente interview accordée à Zane Lowe, Jennifer Lopez a fait part de son bonheur. "Je suis super heureuse. Les gens se demandent toujours comment je vais et voilà. Ça y est. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, a-t-elle confié. Je voudrais juste dire à tout le monde que c'est la meilleure partie de ma vie."