Jennifer Garner : Sa fille de 15 ans la dépasse déjà !

Jennifer Garner est maman de trois enfants. Son aîné, Violet, n'a que 15 ans mais la dépasse déjà. L'actrice l'a certainement remarqué lors de leur dernière sortie à deux.

Jennifer Garner mesurerait 1 mètre 73, soit 9 centimètres de plus que la taille moyenne pour les femmes aux États-Unis. Et quand même, sa fille de 15 ans la dépasse nettement ! L'actrice et sa "petite" Violet ont été surprises à Los Angeles le 21 janvier, masques de protection sur le visage. Jennifer Garner a visiblement récupéré l'adolescente et une amie à l'issue des cours. Violet marchait devant elle et portait des bottines dotées de petits talons, accentuant la différence de taille.

"Vous y croyez ? Pouvez-vous croire que la petite Violet Affleck a 15 ans ?", s'était exclamée Jennifer Garner dans l'émission Today with Hoda & Jenna en décembre dernier. La comédienne de 48 ans est elle-même étonnée de voir sa fille aînée grandir aussi vite, en âge et désormais en taille. Jennifer fera certainement le même constat avec ses autres enfants, Seraphina et Samuel (12 et bientôt 9 ans), également nés de son mariage à Ben Affleck.

En parlant de Ben Affleck, l'acteur et sa compagne, l'actrice Ana de Armas, ont récemment rompu. Les deux ex continueraient de discuter régulièrement et les causes de leur séparation divergent. Une source a d'abord révélé qu'Ana ne souhaitait pas s'installer définitivement à Los Angeles. Un autre informateur affirme que Ben ne souhaite pas avoir un autre enfant, alors qu'Ana de Armas rêve de devenir maman.

La future héroïne du film Mourir peut attendre (le nouvel épisode de la saga James Bond, en salles le 31 mars prochain) avait rencontré les trois enfants de Ben Affleck, et le couple s'était installé ensemble, chez Ben, dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles.

De son côté, Jennifer Garner continue de veiller à l'avancement des travaux de sa nouvelle maison, dans le quartier de Brentwood.