Dalida dans le prochain James Bond : Orlando explique sa présence surprise

Vous ne rêvez pas. Dalida sera bel et bien dans le prochain film James Bond intitulé Mourir peut attendre. Evidemment, le réalisateur n'a pas eu recours à un subterfuge numérique pour la munir de lourdes mitraillettes, ou pour en faire la nouvelle target de l'agent 007. C'est sa voix que les spectateurs entendront durant les aventures de Daniel Craig - quand les salles de cinéma pourront à nouveau ouvrir leurs portes. Comme l'a révélé le service culture de la radio RTL, il sera effectivement possible d'écouter le titre Dans la ville endormie, écrite par William Sheller en 1968, dans la bande originale de ce long-métrage très attendu.

"Il faut dire la vérité : jamais je n'aurais imaginé que Dalida fasse partie de ce film mythique, a avoué son frère Orlando. Elle aurait été touchée et ravie. C'est une forme de reconnaissance aussi". Bien sûr, Dalida ne sera pas l'interprète du générique du film puisque cette mission a été confiée à Billie Eilish. Mais tout de même. Dans la ville endormie sera diffusée pendant 2 ou 3 minutes lors d'une scène tenue, pour l'instant, top secrète. On sait simplement qu'elle se déroulera en France et que le choix de cette chanson est une surprise, puisqu'elle n'a pas dépassé nos frontières contrairement aux plus grands tubes de la Callas des variétés.

"Il y a plus de 40 films qui ont une musique de Dalida et c'est toujours des chansons à succès qu'ils choisissent, précise Orlando sur RTL. Ce qui veut dire que le metteur en scène ou la production, je ne sais pas, a dû se pencher sur le répertoire de Dalida pour la dénicher. Ça c'est surprenant." Dalida fera donc partie, à sa façon d'un casting cinq étoiles composé, entre autres, de Léa Seydoux et de l'oscarisé Rami Malek. Il faudra, en revanche, faire preuve de patience pour découvrir tout ce petit monde. Aux Etats-Unis, le film devrait être diffusé sur grands écrans à partir du 25 novembre. En France, il devait sortir le 8 avril 2020 puis a été reporté le 11 novembre 2020 puis au 31 mars 2021. Mourir peut certes attendre... mais pas à ce point !