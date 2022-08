Dalida sublime en bikini : son frère Orlando ressort un beau souvenir en photo

Avec 120 millions d'albums vendus de son vivant, et 20 millions d'autres supplémentaires depuis sa disparition, Dalida reste ultra populaire. "Le miracle, c'est qu'elle est intemporelle ! Pour entrer dans le coeur des gens, il ne faut pas seulement vendre des disques et remplir des salles. Il faut aussi que votre vie personnelle soit à la hauteur de la vie artistique. Et elle a payé très cher. Parfois, je me dis que Iolanda s'est retirée pour que Dalida entre dans l'éternité", avait ainsi confié Orlando en interview pour l'AFP.