Dalida : Cette promesse que son frère lui a faite le jour de sa mort

Le 3 mai prochain, cela fera 35 ans jour pour jour que Dalida a mis fin à ses jours. En 1987, l'artiste est retrouvée morte à son domicile. Elle avait 54 ans. Si sa disparition en a bouleversé plus d'un, certains n'ont pas été surpris. Dalida se battait depuis des années contre une dépression chronique qui a fini par avoir raison de son existence. Pourtant, des décennies après avoir rendu son dernier souffle, la mémoire et le talent de Dalida continuent de résonner dans les esprits. Un travail de longue haleine auquel s'est attelé son frère Orlando.

Le producteur était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous sur France 5 ce mardi 12 avril. À l'occasion des 35 ans de la mort de Dalida, Orlando a travaillé sur la réédition d'un coffret consacré à l'artiste avec des photos, des textes inédits et ses plus grands succès. Orlando s'est occupé de la carrière de sa soeur de son vivant et lui a fait une promesse le jour de son départ qu'il compte tenir jusqu'à sa propre mort : "Yolanda [le vrai prénom de Dalida, ndlr], c'est ma soeur, c'est un autre deuil. Mais l'artiste, je lui ai promis qu'elle ne mourrait jamais. Dalida, toute sa vie, s'est lancé des défis et même le dernier elle l'a gagné ! Elle voulait partir en pleine gloire, en pleine beauté, elle ne voulait pas que le temps fasse son oeuvre sur elle."

Pour Orlando, il était donc primordial d'entretenir la mémoire de sa soeur en continuant constamment de parler d'elle et de ses chansons. Il en a également profité pour révéler à quel point Dalida avait connu un tournant dans sa vie à la fin des années 1960 après sa première tentative de suicide : "Elle n'était plus la même. Elle a passé ses 4 années d'hiver comme elle disait. Elle a voulu savoir qui elle était, elle avait besoin d'une autre nourriture. C'est pour ça qu'elle s'est penchée dans les livres [...] Elle avait besoin de ça, elle a fait 4 voyages en ashram. Elle ne savait plus où elle en était, elle pensait même arrêter de chanter." Si l'artiste s'est éteinte, grâce à son frère Orlando, sa voix est toujours en pleine lumière.