Dalida : Suicides, mort mystérieuse, relations avec des hommes mariés... sa vie amoureuse désastreuse

L'heure est aux confessions pour Dalida. La défunte chanteuse, morte en 1987 à seulement 54 ans, renaît de ses cendres pour l'émission Hôtel du Temps de Thierry Ardisson. Nul doute que l'animateur reviendra sur la vie intime de l'interprète des tubes Mourir sur scène, Bambino ou encore Il venait d'avoir 18 ans...

Chanteuse au succès flamboyant portée par l'amour du public, Dalida a en revanche vécu une vie amoureuse désastreuse marquée par les drames et les déceptions. En 1961, elle épouse une première fois Lucien Morisse. Un homme avec qui elle était en couple depuis quelques années mais pour lequel elle ne semblait pas franchement avoir eu de coup de foudre, celui-ci ayant surtout oeuvré à ses débuts alors qu'il était haut placé chez Europe 1. Un homme à qui elle devait donc un sacré coup de main dans sa carrière qu'elle quitte rapidement pour son amant, Jean Sobieski.

Leur divorce est officiellement prononcé en 1962 et, l'année d'après, elle rompt également avec Jean. En 1970, Dalida apprend la mort de son premier mari Lucien Morisse, lequel s'est suicidé d'une balle dans la tête, à leur ancien domicile parisien. Il n'avait que 41 ans. La fille du défunt avait attaqué le biopic sur Dalida sorti au cinéma en 2017, précisant alors : "Je tiens à faire connaître mon indignation en découvrant les contrevérités énoncées et la présentation fallacieuse qui est faite de mon père dans ce film."

Après ces deux histoires de coeur, Dalida entame une relation avec le journaliste Christian de La Mazière dont elle se sépare en 1966. Survient ensuite une brève romance avec Alain Delon, son partenaire sur la chanson Paroles paroles. En 1967, elle est alors en couple avec Luigi Tenco et ils ont même l'intention de se marier ! Alors qu'ils participent tous deux au festival italien de la chanson de Sanremo, Luigi est stressé par le concours et consomme alcool et calmants. Sa prestation sera jugée ratée et, une fois rentré à sa chambre d'hôtel, il se suicide lui aussi d'une balle dans la tête ; la thèse du suicide a été plusieurs fois remise en cause, certains évoquant un meurtre sans réussir à le prouver. Dalida le découvre alors sans vie, baignant dans le sang. Complètement bouleversée, elle tente un peu plus tard de mettre fin à ses jours en prenant des barbituriques. Heureusement, elle en réchappe.

La même année, elle rencontre Lucio, un jeune étudiant italien de 22 ans qui la met enceinte et, alors que l'histoire ne dure pas, elle avorte en Italie. Très affaiblie psychologiquement, elle entame une psychothérapie. De 1969 à 1971, elle vit une liaison avec un homme marié, le philosophe et écrivain Arnaud Desjardins. En 1972, rebelote, elle tombe dans les bras d'un autre déjà marié, le chanteur Richard Stivell. Puis, c'est auprès de Richard Chanfray qu'elle vivra finalement sa plus longue histoire, puisqu'elle passera neuf ans à ses côtés avant que leur couple ne prenne fin en 1981. Ce dernier se suicide deux ans plus tard, par asphyxie.

En 1985, Dalida fréquente brièvement le médecin François Naudy, lui aussi marié et qui refuse de divorcer. Nouvelle déception sentimentale pour la star qui, en 1987, refait une tentative de suicide qui sera malheureusement cette fois la bonne... C'est dans sa maison de Montmartre que son corps est retrouvé ainsi qu'une lettre de suicide. La soeur d'Orlando laisse des mots devenus mythiques : "La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Dalida."