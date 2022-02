Alain Delon et sa liaison avec Dalida : révélations sur leur romance si discrète

Alain Delon a toujours été proche de la chanteuse Dalida. Les deux acolytes ont été voisins de palier pendant plusieurs années. Ils s'encourageaient mutuellement en attendant de faire décoller leurs carrières. Mais ceux qui s'intéressent de près aux parcours des deux artistes savent sans doute une chose que les autres ignorent : entre Dalida et le héros du film Les Aventuriers - diffusé ce lundi 28 février sur Arte -, la relation a dépassé le stade de l'amitié.

Orlando, le frère de la chanteuse disparue en 1987, s'est confié sur leur romance dans les pages de Télé Star. Lui-même, pourtant proche de sa soeur, n'était pas au courant des véritables liens qui existaient entre Dalida et Alain Delon. Leur couple, il ne l'a appris que lorsque les deux tourtereaux ont enregistré le titre Paroles, Paroles en 1972, soit près de dix ans après leur coup de coeur: "Ils s'étaient rencontrés à Paris à leurs débuts, au milieu des années 50. Ils occupaient des chambres de bonnes sur le même palier. Et ils se sont revus à Rome vers 1963-1964 et là il y a eu une histoire entre eux. Je n'étais pas au courant de leur idylle".

En avril 2011, dans son ouvrage Les femmes de ma vie (éditions Carpentier), Alain Delon levait le voile sur son couple avec Dalida : "Elle venait du Proche-Orient avec, comme seul bagage, un titre de Miss Egypte 1954. [...] Dix ans plus tard, elle était devenue Dalida et moi, Delon", précisant au passage que "les rares témoins de [la] liaison restèrent discrets pendant des années". D'un commun accord, Alain Delon et Dalida ont mis un terme à leur relation, ne gâchant en rien leur amitié : "La complicité était intacte", affirmait l'acteur à l'époque de la sortie de son livre.

Quelque temps avant de se voir remettre la palme d'or au Festival de Cannes en 2019, Alain Delon avait abordé la mort tragique de Dalida. La chanteuse s'est donné la mort chez elle à l'âge de 54 ans, en avalant une forte dose de médicaments et d'alcool. Ce geste fatal, Alain Delon a toujours regretté de ne pas avoir pu l'empêcher même s'il savait qu'au fond, il n'aurait rien pu faire : "Dali, ça me bouleverse, parce que j'ai aimé cette femme terriblement. J'ai tellement souffert quand elle s'est fait partir... J'aurais voulu être là, pour l'empêcher de partir comme ça. [...] Elle avait pris sa décision, elle ne voulait pas aller en arrière, elle voulait s'en aller. Elle est partie très vite... et je sais pourquoi". Un drame à la suite duquel Alain Delon restera marqué à tout jamais.