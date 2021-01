Dalida : Pourquoi n'a-t-elle pas eu d'enfant ?

Malgré un succès monstre, la défunte chanteuse Dalida n'a pas réussi à trouver la vie assez belle pour la vivre jusqu'au bout. La diva s'est donnée la mort en ingurgitant des barbituriques et du whisky en 1987. "La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi", a-t-elle écrit dans une note bouleversante. Il faut dire qu'elle avait connu des coups durs, dont celui de ne jamais pouvoir être mère.

Dalida a eu une vie amoureuse bien remplie mais terriblement tragique. En 1967, son compagnon - qu'elle compte bien épouser - le chanteur Luigi Tenco se suicide d'une balle dans la tête, après une prestation ratée au Festival de Sanremo. La chanteuse retrouvera son corps sans vie et, quelques semaines plus tard, elle fera alors une première tentative de suicide. En 1970, celui qui avait été son premier mari, Lucien Morisse, se suicide également selon le même opératoire dans leur ancien appartement parisien. En 1983, un autre de ses anciens compagnons, Richard Chanfray, se suicide à son tour, cette fois par asphyxie, deux ans après leur rupture. A cela s'ajoutent des liaisons avec des hommes mariés, d'Arnaud Desjardins à Richard Stivell, en passant par François Naudy...

Alors que le destin semble lui refuser le bonheur conjugal, Dalida est aussi frappée du sceau de stérilité. En 1967, elle fait la rencontre d'un jeune étudiant originaire de Rome, Lucio, âgé de 22 ans. Une brève romance qui donne lieu à un bébé non désiré. La soeur d'Orlando décide d'avorter en toute discrétion en Italie mais l'opération la rendra malheureusement stérile.

"L'avortement était interdit en Italie comme en France. Elle s'est faite avorter clandestinement et dans des conditions qui se sont avérées dramatiques par la suite. (...) Et le pire, c'est qu'elle ne s'est rendue compte que bien plus tard, une quinzaine d'années après, que cette opération l'avait rendue stérile...", avait confié Orlando à France Dimanche. "Lucio n'a jamais su qu'elle attendait un enfant de lui ! Dalida ne voulait pas d'un enfant sans père. Vu que Lucio était plus jeune qu'elle, ma soeur ne voulait pas gâcher son avenir. C'est pour ça qu'elle lui a caché la vérité ! Ma soeur s'est sacrifiée pour lui ! Elle a pris cette décision toute seule. Lucio n'a même pas compris pourquoi Dalida avait mis fin à leur relation", avait ajouté Orlando.

Une courte romance qui résonne avec un titre culte de Dalida, Il venait d'avoir 18 ans...