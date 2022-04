Thierry Ardisson ressuscite les stars disparues dans 'Hotel du temps' : "Je veux regarder la mort en face"

S'il a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Thierry Ardisson ce sont ses idées. Si certains aiment recycler des concepts déjà existant auparavant, l'homme en noir, lui, préfère innover. Et pour son grand retour, le célèbre animateur de Tout le monde en parle fait toujours plus fort : cette fois-ci il interviewe des morts. Trois ans après son départ de C8, celui qui partage sa vie depuis douze ans avec Audrey Crespo-Mara revient sur France 3 avec sa toute nouvelle émission Hôtel du temps. Le concept ? L'ex-acolyte de Laurent Baffie y interviewe des personnalités mythiques disparues, et ce dans l'enceinte du sublime palace parisien Le Meurice. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, Thierry Ardisson en dit plus sur ce nouveau projet.

Visiblement blasé par cette nouvelle époque où, selon ses dires, "il n'y a plus de stars", et que celles qui restent "viennent de moins en moins à la télé", il a préféré éviter de lancer un énième talk-show. "J'ai décidé de ramener sur terre les légendes disparues aux destins incroyables, estime-t-il. On les ressuscite grâce à l'intelligence artificielle." Dans la bande-annonce, on retrouve ainsi Dalida, à laquelle le premier épisode est consacré, ou encore François Mitterrand et Lady Diana. Pour Dalida, des vidéos de la chanteuse mythique au tragique destin ont été intégrées au procédé technologique qui a "appris" son visage, avant de l'appliquer sur celui de la comédienne, qui se trouvait face à Thierry Ardisson. "Cette dernière a dû reproduire la gestuelle, la façon de se tenir ainsi que la manière de parler de Dalida, explique-t-il. Sa voix a également été retravaillées, dalidaïsée."