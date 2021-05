Audrey Crespo-Mara, son fils Sékou "décisif" chez les pro : bel exploit pour le footballeur

Audrey Crespo-Mara a eu deux fils avec son ex mari, Aliou Mara. Sékou, 18 ans, et Lamine, qui est toujours au lycée. À travers plusieurs interviews, la figure de Sept à Huit (TF1) a déjà évoqué sa séparation avec leur père, avec qui elle s'entend aujourd'hui "divinement bien". "Comme tous les couples qui ont des enfants, quand la vie nous amène à divorcer, ce n'est pas fait avec gaieté de coeur. C'est qu'on a peur, moi comme toutes les mamans du monde, de détruire ses enfants. On réfléchit, on veut protéger ses enfants à tout prix", avait-elle expliqué sur RFM. Un mauvais moment à passer qui n'a fort heureusement pas eu d'incidence dramatique sur ses deux garçons, lesquels grandissent de la meilleure des façons. "Je suis fière de mes deux enfants. Je vois mes deux enfants devenir grands. Ils sont vifs, intelligents et pleins d'amour", confiait-elle encore pour Télé Star.

Depuis plus de dix ans, Audrey Crespo-Mara a refait sa vie avec Thierry Ardisson.