Thierry Ardisson : Fou amoureux de sa femme Audrey Crespo-Mara, "ça fait onze ans !"

Invité dans l'émission On est en direct le 6 mars 2021 pour parler de sa nouvelle émission L'Ardinight diffusée le 12 mars sur RFM, Thierry Ardisson a évoqué avec tendresse sa femme Audrey Crespo-Mara face à Laurent Ruquier. Alors que les autres invités débattaient sur la journée de la femme célébrée le 8 mars, l'homme en noir a répondu, très amoureux : "Moi, à la maison c'est tous les jours la journée de ma femme". "C'est toujours le big love ?" lui demande ensuite Laurent, "Ça fait 11 ans quand même là..." indique l'ancien animateur de l'émission Tout le monde en parle.

Pour rappel, Thierry avait eu le coup de foudre pour Audrey il y a onze ans. Ensemble, ils forment désormais une grande famille recomposée. Thierry Ardisson est papa de trois enfants, deux filles (Manon et Ninon nées en 1989 et 1991) et un garçon (Gaston né en 1996). De son côté, Audrey a deux fils, Sékou et Lamine, nés d'une précédente union avec l'entrepreneur Aliou Mara.

L'émission a été également l'occasion pour Laurent Ruquier de se remémorer des souvenirs de jeunesse avec Thierry. "Je me suis rappelé un pilote que vous m'avez fait faire aussi une fois, et je crois que ça n'a pas non plus été diffusé" indique l'ex de Benoit Petitjean avant d'ajouter "C'était avec Yvan Le Bolloc'h et Florent Pagny et vous faisiez tourner, on va dire, des cigarettes qui font rire." Un trafic pas forcément très légal mais qui a eu le don de faire rire les deux animateurs devenus très proches tout au long de leurs carrières respectives.

D'autres invités étaient présents comme Line Papin venue faire la promotion de son dernier ouvrage Le coeur en laisse, Michel Onfray venu parler de son dernier roman La nef des fous, Bérengère Krief venue parler de son spectacle Amour, Amir qui pu faire découvrir l'un des morceaux de son album Ressources mais aussi Maïtena Biraben, créatrice de Sexotutos, tutoriels coquins destinés aux adolescents.

L'émission On est en direct diffusée le 6 mars 2021 a rassemblé 863.000 téléspectateurs soir près de 11,4% de PDM.