Bérengère Krief et son ex "relation malsaine" : "un tournant dans ma vie"

Interviewée par Télé 7 Jours à l'occasion de son nouveau spectacle Amour, Bérengère Krief s'est confiée sur la rupture amoureuse la plus douloureuse de sa vie. Alors qu'elle préparait son mariage avec l'homme qu'elle pensait être l'amour de sa vie, la jeune femme de 36 ans s'est fait plaquée quelques mois seulement avant la cérémonie. Après une thérapie, l'actrice star du film L'École est finie a pris du recul sur cette histoire et a compris les leçons de cet échec sentimental. "Cette rupture m'a mise face à moi-même et à ce que je voulais vraiment" confie-t-elle.

La star du film Joséphine explique également dans son spectacle avoir eu une relation avec un compagnon pervers et violent. Lorsque la journaliste lui rappelle ce terrible épisode où un ancien petit-ami avait levé la main sur elle, elle explique : "J'ai failli occulter cet épisode de ma vie parce que ce n'est pas facile de s'avouer qu'on a été dans une relation malsaine. Ce qui m'a permis d'avancer, c'est de m'être pardonné d'avoir été aussi naïve. J'en parle car ça a été un tournant dans ma vie".

Pour elle, ce nouveau spectacle est un véritable "message d'espoir à tous les coeurs brisés". La preuve, l'humoriste a depuis retrouvé l'amour dans les bras d'un mystérieux jeune homme. "Il y a un an, j'ai rencontré mon amoureux. Il était la partie manquante de mon spectacle" déclare-t-elle. Invitée dans l'émission Je t'aime etc. le 29 janvier 2020, Bérengère en disait un peu plus sur ce nouvel amour : "J'ai rencontré un garçon, avec qui ça se passe très bien. Je trouve un équilibre".

La première du spectacle Amour de Bérengère Krief sera le 20 février 2020 au Théâtre de la Gaîté Montparnasse (Paris).