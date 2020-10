Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara mariés lors de leur rencontre : l'animateur se souvient

Il y a 11 ans, Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara ont eu un véritable coup de foudre. C'est l'homme en noir, qui espère prochainement faire son grand retour à la télé, qui a initié leur rencontre après l'avoir vue pour la première fois sur son petit écran. Il a alors tout fait pour tenter de se rapprocher d'elle... Malheureusement, la journaliste qu'il convoitait était déjà mariée. Tout comme lui d'ailleurs, puisqu'il était avec Béatrice Ardisson à l'époque. Malgré ses sentiments, Thierry Ardisson a renoncé à sa belle Audrey, un temps du moins. En effet, l'amour a finalement été plus fort, comme il l'a confié sur RFM, samedi 24 octobre 2020.

"À un moment, comme elle était mariée, moi aussi, on s'est dit, non tant pis. Elle m'a dit 'je t'aime', mais tant pis, on va faire un break. Et puis au bout d'une semaine, émission le jeudi et donc, ce jeudi-là, alors que j'avais toujours fait mes émissions, j'arrive pas à la faire. J'appelle Françoise, mon attachée de presse je lui dit 'j'arrive pas à y aller, je peux pas, Audrey...' Elle me dit 'appelle là', j'appelle Audrey, je lui dit cette phrase inoubliable : 'quand tu n'es pas là, il est mort le soleil' [paroles d'une chanson de Nicoletta, ndlr]. J'aurais pu citer Alfred de Vigny ou Musset mais j'ai dit 'quand tu n'es pas là, il est mort le soleil'. Elle a pris un taxi, elle a débarqué chez moi, j'étais en larmes dans le salon, j'ai dit : 'à partir de maintenant, on ne se quitte plus', et on a divorcé", s'est-il souvenu.

Depuis, Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara sont en effet inséparables. L'animateur est même tellement amoureux qu'il en est "débile", reconnaît-il. Et d'ajouter : "Je crois que j'ai rencontré la femme de ma vie". Ensemble, ils forment une belle famille recomposée puisque Thierry Ardisson est papa de trois enfants, deux filles, nées en 1989 et 1991, et un garçon né en 1996. Quant à sa moitié, elle a deux fils, Sékou et Lamine, nés d'une précédente union avec un entrepreneur, Aliou Mara, dont l'aîné, Sékou Mara, est footballeur professionnel.