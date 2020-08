Line Papin : Marc Lavoine, "la personne la plus apte à comprendre" son anorexie

Paris Match consacre la Une de son dernier numéro au mariage surprise de Line Papin et de Marc Lavoine. Le 25 juillet dernier, ils se mariaient dans la mairie du Ve arrondissement de Paris. Pour l'occasion, le couple d'artistes s'est livré en détails sur les prémices de son histoire. D'abord leur rencontre dans les studios de France Inter, puis ces nombreuses invitations à dîner déclinées et ce fameux premier rendez-vous à Montmartre, qui sera le premier de tant d'autres.

Au cours d'une soirée, Line Papin et Marc Lavoine se confient profondément l'un à l'autre. Il lui raconte tous les morts de sa vie, dont ses parents, "un cimetière". Elle, elle évoque son anorexie pour la première fois, qu'elle appelle "la mémoire inacceptable". L'auteure lui montre alors un portrait d'elle à 15 ans, extrêmement maigre, méconnaissable. "Accoudée au couloir de la mort", a-t-elle écrit plus tard, d'après Paris Match.

"C'est la première fois que j'en parlais. Je lui ai montré cette photo parce que je sentais qu'il était la personne la plus apte à comprendre. Et puis j'avais envie de lui dire : 'Attention'". Marc Lavoine rentre alors chez lui, et peine à trouver le sommeil. "Je me suis dit : "Tu n'as pas le droit de rendre malheureuse une deuxième fois la femme qui est sur cette photo. Tu ne peux pas lui dire que tu l'aimes si ce n'est pas vrai. Regarde-toi bien et réponds". Il lui envoie alors un message : "Nous allons arrêter de nous voir". Elle répond : "Vous me congédiez ? Ce n'est pas sympa". Il s'explique enfin : "Je ne suis pas sympa. Je suis amoureux. Donc si vous approchez de moi, sachez-le".

"À partir de là, on est entrés dans quelque chose de très fort", se souvient Line Papin. À partir de cette soirée, Marc Lavoine se mettre à chanter sous ses fenêtres le soir et l'embarquera en balades dans Paris. "Elle me fait réfléchir à des choses auxquelles je n'au plus l'habitude de penser, par paresse ou parce qu'il vaut mieux mettre la poussière sous le tapis...", avait joliment confié Marc Lavoine, désormais époux de la talentueuse écrivaine.

Retrouvez l'interview jointe de Marc Lavoine et Line Papin dans le dernier numéro de Paris Match.