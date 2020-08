Marc Lavoine et Line Papin : trois demandes en mariage, la cérémonie en détails

Le 25 juillet 2020, Line Papin et Marc Lavoine se sont mariés lors d'une cérémonie privée dans la mairie du Ve arrondissement de Paris. Le premier mariage d'Anne Hidalgo depuis sa réélection, apprend-on dans Paris Match ce jeudi 6 août 2020. Nos confrères, invités à la cérémonie, livrent de nombreux détails sur cette union surprise. On découvre également plusieurs photos des mariés...

"Line, tu t'apprêtes à épouser un compagnon de vie précieux, un poète, un homme au coeur grand (...) Marc, tu vas épouser une femme essentielle, en qui tu as reconnu cette infinie délicatesse et aimé cette intelligence si vive", a tendrement évoqué Anne Hidalgo, en célébrant leur union civile. Paris Match indique que Marc Lavoine avait choisi comme témoins Marie Laffite, son attachée de presse chez Fayard, qui lui avait donné le premier livre de Line Papin, et son ami, manager et éditeur, Frédéric Domenech. Une superbe cérémonie qui mêlait culture algérienne et vietnamienne, à deux pas du Panthéon, là où ils avaient échangé leur premier baiser deux ans plus tôt.

Dans un long entretien, Line Papin et Marc Lavoine reviennent justement sur leur histoire. D'abord leur rencontre dans les studios de France Inter, puis ces nombreuses invitations à dîner déclinées, leur premier rendez-vous à Montmartre, jusqu'à leur emménagement ensemble, dans le Ve arrondissement. "Je ne veux pas passer à côté de ma vie d'homme", se souvient-il. Alors, il a "pris ses responsabilités" et a demandé Line Papin en mariage. Trois fois.

"La première, dans un taxi parisien, avec une bague. La deuxième, devant ses parents, en leur demandant sa main. La troisième, pour ses 24 ans, le 30 décembre, en posant un genou à terre devant tous ses amis", racontent nos confrères. Se marier était essentiel pour le chanteur, qui assure ne plus pouvoir vivre sans "la voix" de l'écrivaine. "Officialiser notre union, c'est important, car il faut qu'on prenne notre place. Un amour, s'il s'excuse, finit par disparaître. Il faut accepter de dire : c'est nous, ce n'est pas négociable. Nous avons des pages à écrire et elles passent par ce moment-là", ajoute Marc Lavoine. "Se marier, c'est faire se rencontrer deux familles, avec leurs deux histoires fortes, et c'est aussi en fonder une", a joliment résumé Line Papin.

Retrouvez les détails du mariage de Line Papin et de Marc Lavoine en intégralité dans le dernier numéro de Paris Match.